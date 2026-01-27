الزمالك يفوز على هليوبوليس في دوري المرتبط للكرة الطائرة

انتهت منذ قليل منافسات الجولة الثالثة من الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط للكرة الطائرة «رجال» لموسم 2025-2026.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، بينما تُلعب مباريات المرتبط تحت 15 عامًا على صالة إيسترن كومباني، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة على النحو التالي:

الطيران × سموحة

فوز فريق المرتبط بنادي سموحة بنتيجة 3-0.

فوز فريق الرجال بنادي سموحة بنتيجة 3-2.

الزمالك × هليوبوليس

فوز فريق المرتبط بنادي الزمالك بنتيجة 3-2.

فوز فريق الرجال بنادي الزمالك بنتيجة 3-1.

الأهلي × بتروجت

فوز فريق المرتبط بنادي بتروجت بنتيجة 3-0.

فوز فريق الرجال بالنادي الأهلي بنتيجة 3-1.