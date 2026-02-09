خامنئي يدعو الإيرانيين للخروج في مسيرات حاشدة بذكرى الثورة

دعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، الإيرانيين للخروج في مسيرات حاشدة لإظهار قوة الشعب، وذلك في "ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، يوم 11 فبراير، وإحباط مخططات العدو"، و"إعلان الولاء للجمهورية الإسلامية".

وقال خامنئي، خلال رسالة متلفزة، إن "قوة الأمة ترتبط بإرادة الأمم ومقاومتها أكثر من ارتباطها بالصواريخ والطائرات. الحمد لله، لقد أظهرتم مقاومةً وإرادةً. فأظهروها مجدداً في مختلف المواقف. خيبوا آمال العدو"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

ووصف يوم "ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، يوم 11 فبراير" بأنه "يوم إظهار قوة وكرامة الشعب الإيراني"، مؤكدا أن "المشاركة الواسعة في المسيرات من شأنها أن "يجبر العدو على التراجع عن أطماعه تجاه إيران ومصالحها الوطنية".

وتابع: "يوم 11 من فبراير هو تجسيد لكل هذا. يخرج الجميع إلى الشوارع، يهتفون بالشعارات، وينطقون بالحق، ويعلنون تضامنهم وولائهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "في 11 فبراير من كل عام، يُكشف النقاب عن قوة وكرامة الأمة الإيرانية. أمة، والحمد لله، مُفعمة بالحيوية، عازمة، ثابتة، شاكرة، واعية بمصالحها ومخاطر الفساد. في ذلك اليوم، حققت الأمة الإيرانية نصرًا عظيمًا، إذ تمكنت من إنقاذ نفسها وبلادها من التدخل الأجنبي. هؤلاء الأجانب سعوا دائمًا إلى إعادة الوضع السابق طوال هذه السنوات".

وقال خامنئي إن "المسيرات الشعبية التي تشهدها مختلف المدن الإيرانية في هذه المناسبة تمثل ظاهرة فريدة من نوعها في العالم، وأن مثل هذه الحشود لم تشاهد في دول أخرى بعد سنوات طويلة من الاستقلال واليوم الوطني".