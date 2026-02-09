التحقيق في حريق موقع لبيع بنزين عشوائي بمنطقة فيصل

تحقق النيابة العامة بالجيزة، في حريق نشب بموقع لبيع بنزين عشوائي فى شارع العشرين بمنطقة فيصل.

وطلبت تحربات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحريق، لبيان أسباب وملابسات الحريق، وسؤال شهود العيان من الأهالي الذين تواجدو وقت نشوب الحريق، كما استدعت مالك "الفراشة" لبيع البنزين بطريقة عشوائية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي عن تصاعد أدخنة كثيفة من أحد المواقع التي تستخدم لبيع المحروقات "بنزين" بطريقة غير قانونية بشارع العشرين في منطقة فيصل، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول المنطقة لتسهيل مهمة رجال الإطفاء ومنع امتداد النيران إلى العقارات السكنية والمحلات المجاورة،وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخماد الحريق، دون إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.