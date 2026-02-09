المبعوث الأممي إلى اليمن يرحب بتشكيل حكومة يمنية جديدة

رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الإثنين، بتشكيل حكومة يمنية جديدة برئاسة شائع الزنداني.

وقال المبعوث الأممي، في بيان له، "إن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني".

ورحب جروندبرج، بعودة النساء إلى مجلس الوزراء، باعتبارها "خطوة هامة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار التمثيلية".

وأضاف: "من المهم أن يسمح للحكومة المشكلة حديثا بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم".

وأكد جروندبرج، أنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

وكان قد تم الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، يوم الجمعة الماضي، برئاسة الزنداني ومشاركة 35 وزيرا، بينهم ثلاث نساء.