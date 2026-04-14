«بهفوة بنزيما» الهلال يودع دوري أبطال آسيا بعد مباراة ماراثونية أمام السد القطري

ودع الهلال السعودي منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة بركلات الترجيح أمام السد القطري بعد مباراة ماراثونية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

لم يستغل الهلال تقدمه في النتيجة ثلاث مرات بأهداف سجلها، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقائق 29 و55 و67.

بل رد السد الذي ضمن قبل ساعات تتويجه رسميا بالدوري القطري هذا الموسم بثلاثة أهداف، سجلها كلاودينيو ورافا موخيكا وروبرتو فيرمينو في الدقائق 36 و58 و70.

وفي ركلات الترجيح، أضاع البرازيلي فيرمينو أول ركلة للفريق القطري، حيث سدد الكرة في القائم، بينما نجح الهلال في تسديد أول كرتين.

ولكن النجم الفرنسي المخضرم، كريم بنزيما، أضاع الركلة الثالثة، حيث أطاح بالكرة فوق العارضة، وبعدها أضاع زميله سايمون بوابري الركلة الرابعة مسددًا الكرة في القائم الأيمن.

في المقابل، تجاوز السد إضاعة أول ركلة ترجيح، وسجل أربع ركلات متتالية عبر لاعبيه أجوستين سوريا وكلاودينيو ورافا موخيكا، وأخيرًا أكرم عفيف نجم الفريق وقائده الذي سجل الركلة الحاسمة.

وسيلتقي السد القطري ضد فيسيل كوبي الياباني، مساء الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقام الأدوار الإقصائية بنظام المباراة الواحدة بعد تأجيل عدد من المباريات بسبب تأثر عدد من دول الخليج بالحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران.