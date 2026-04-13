 اجتماع محتمل قبل انتهاء الهدنة.. سي إن إن: أمريكا تدرس لقاء جديدا مع إيران - بوابة الشروق
الإثنين 13 أبريل 2026 11:33 م القاهرة
اجتماع محتمل قبل انتهاء الهدنة.. سي إن إن: أمريكا تدرس لقاء جديدا مع إيران

وكالات
نشر في: الإثنين 13 أبريل 2026 - 11:22 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أبريل 2026 - 11:22 م

كشفت شبكة CNN أن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب يدرسون إمكانية عقد اجتماع جديد مع مسؤولين من إيران، قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل.

وذكر التقرير أن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها التمهيدية، حيث يجري بحث خيارات المواعيد والأماكن المحتملة، بما في ذلك جنيف وفيينا وإسلام آباد، وذلك في ظل استمرار الاتصالات مع الوسطاء في المنطقة، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أشارت تقديرات نشرتها القناة 13 العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات محتملة، تشمل التعرض لرشقات صاروخية مكثفة أو هجوم إيراني مفاجئ.

وأضافت التقارير أن أي رد إسرائيلي، بدعم أمريكي، في حال وقوع مثل هذه السيناريوهات، قد يركز بشكل أساسي على استهداف منشآت الطاقة الحيوية داخل العمق الإيراني.

