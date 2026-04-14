أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا توجد أي قيود على الاستماع لتسجيلات غرفة تقنية الفيديو (VAR)، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت كان السبب الرئيسي في عدم استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة.

وقال رويز، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، إن لجنة الحكام رحّبت برئيس وفد الأهلي سيد عبد الحفيظ، وتم تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بجلسة الاستماع، مع إبلاغه رسميًا بقرارات الاتحاد في هذا الشأن.

وأوضح: “لا توجد أي قيود على الاستماع لتسجيلات الـVAR، وقد قمنا بتجهيز كل شيء للنادي، ولا توجد لدينا أي مشكلة في هذا الإطار داخل لجنة الحكام”.

وبشأن إدارة مباراة القمة، أشار رويز إلى أن اللجنة سعت بالفعل لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، حيث تم التواصل مع الاتحادين الفرنسي والإيطالي، إلا أن ضيق الوقت حال دون إتمام الأمر.

وأضاف: “استلمنا الخطاب يوم 9 مارس، في حين أُقيمت المباراة يوم 11 من الشهر نفسه، وهو ما صعّب من مهمة التعاقد مع حكام أجانب في هذا التوقيت القصير”.

وتابع: “فكرنا أيضًا في الاستعانة بحكام من أمريكا الجنوبية أو الصين، لكن الأمر كان صعب التنفيذ بسبب التكلفة المرتفعة وطول مدة السفر”.

وأشار رويز إلى أن بعض تصريحاته السابقة لم يتم نقلها بدقة، موضحًا أنه لم يكن على دراية كاملة بالمباراة المقصودة وقتها، خاصة أن اللقاء أُقيم يوم أحد، وهو عطلة في معظم الدول الأوروبية، ما زاد من صعوبة استقدام حكام أجانب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد بذل محاولات جادة لتوفير طاقم تحكيم أجنبي، إلا أن ضيق الوقت والإجراءات التنظيمية حالت دون تنفيذ ذلك في الوقت المناسب.