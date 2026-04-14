البديوي السيد: تحديث منظومة الأحوال الشخصية ضرورة لتعزيز استقرار الأسرة

أكد المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو إصلاح أحد أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعكس إرادة سياسية حقيقية لوضع حلول جذرية ومستدامة لمشكلات الأسرة المصرية.

وأوضح البديوي، في بيان له اليوم، أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، لافتًا إلى أن القوانين المرتقبة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، بما يضمن حماية الأطفال من تداعيات النزاعات الأسرية، ويوفر لهم بيئة آمنة ومستقرة تساعدهم على النمو بشكل سليم.

وأضاف أن التعديلات المنتظرة على قانون الأحوال الشخصية تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، خاصة مع التوجه نحو إدخال آليات أكثر مرونة في التعامل مع قضايا النفقة والرؤية والحضانة، بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويحد من النزاعات التي ترهق كاهل الأسر والمحاكم.

وأشار إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يُعد أحد أبرز محاور الإصلاح، إذ يوفر مظلة حماية اقتصادية للأسر الأكثر احتياجًا، ويسهم في تقليل الأعباء الناتجة عن الأزمات الأسرية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأبناء والحد من التأثيرات السلبية للخلافات.

وأكد أن هذه الحزمة التشريعية جاءت بعد دراسات موسعة وحوار مجتمعي شامل، وهو ما يعزز فرص نجاحها على أرض الواقع، مشددًا على أهمية استمرار التوافق المجتمعي خلال مناقشتها داخل البرلمان لضمان خروجها بشكل متوازن يلبي تطلعات المواطنين.

واختتم البديوي السيد بيانه بالتأكيد على أن تحديث منظومة الأحوال الشخصية لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية تفرضها التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار الأسرة المصرية وبناء مجتمع أكثر ترابطًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.



