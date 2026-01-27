ترامب: أمور جيدة للغاية تحدث في المفاوضات لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن «أمورًا جيدة للغاية» تحدث في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا في زيارة إلى ولاية أيوا.

وامتنع الرئيس الأمريكي عن الإجابة مباشرة على سؤال بشأن ما إذا كانت فكرة عقد اجتماع شخصي بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست قيد إعادة النظر، وفقًا لموقع «العربية.نت».

والتقى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا مطلع هذا الأسبوع في أبوظبي لإجراء محادثات بوساطة مسؤولين أمريكيين.

وفي السياق، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن ثمانية مصادر مطلعة أن إدارة ترامب ألمحت إلى أوكرانيا بأن الضمانات الأمنية الأمريكية قد تعتمد على موافقة كييف على اتفاق سلام قد يتطلب منها التنازل عن منطقة دونباس لروسيا.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن أشارت أيضًا إلى أنها قد تقدم لأوكرانيا مزيدًا من الأسلحة لتعزيز جيشها في وقت السلم، إذا وافقت كييف على سحب قواتها من الأجزاء التي تسيطر عليها في المنطقة الواقعة بشرق البلاد.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الوثيقة الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا «جاهزة بنسبة 100%»، مضيفًا أن كييف تنتظر الآن تحديد الزمان والمكان لتوقيعها.

ويشدد زيلينسكي باستمرار على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا في أي اتفاق سلام ينهي الحرب.