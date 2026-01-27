هندوراس تشهد أداء نصري عصفورة اليمين الدستورية كرئيس جديد مؤيد لترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى الرئيس الهندوراسي الجديد نصري "تيتو" عصفورة، المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، عقب فوزه في الانتخابات التي جرت في نهاية نوفمبر الماضي.

وقال في خطاب تنصيبه في العاصمة تيجوسيجالبا: "هندوراس، لن أخيب ظنك.. الأمور ستسير على ما يرام بالنسبة لنا".

وتدخل ترامب، في الحملة الانتخابية، قائلا إن الولايات المتحدة لن تدعم البلاد إلا في حالة فوز عصفورة.

ورحبت السفارة الأمريكية بتنصيب عصفورة.

ونشرت السفارة، على موقع "إكس": "اليوم يبدأ فصل جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة وهندوراس، مع فرص للتقدم معا في التعاون الأمني والاقتصادي وتعزيز علاقاتنا".

وحصل عصفورة على 40.27% من الأصوات مقابل 39.54% من الأصوات لسلفادور نصر الله من الحزب الليبرالي الوسطي.

وتأخر فرز الأصوات أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب مخالفات، وسط مزاعم تزوير من عدد من الدول.

وتعهد عصفورة، قطب قطاع البناء (67 عاما) بتنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الصين لصالح تجديد الدعم لتايوان.