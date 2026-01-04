نائب وزير المالية: نسقط الضريبة العقارية عن بعض المواطنين مراعاة لظروفهم الاجتماعية

الكيلاني: لن نساوي بين سكن قيمته 300 مليون جنيه وآخر بمليون جنيه

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه سيكون هناك تطبيق على الموبايل بشأن إجراءات الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن تقييم الملفات الضريبية يتم كل 5 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 لـ4 ملايين جنيه، منوها إلى أن التقييمات تكون مفتوحة لتسهيل إجراءات حد الإعفاء الضريبي.

وردا على سؤال عن إعفاء المواطن البسيط من الضرائب العقارية، علق شريف الكيلاني قائلا: «المناقشات في ملفات الضرائب تصب دائما في صالح المواطن، ومنقدرش نعمل ده لأننا ننظر للمواطن بعين الاعتبار».

وتابع قائلا: «ليس من المعقول تحصيل ضرائب على سكن قيمته 300 مليون جنيه مثل عقار قيمته مليون جنيه، ونسقط الضريبة العقارية عن بعض المواطنين مراعاة لظروفهم الاجتماعية».

واختتم الكيلاني: «نرفع الضريبة العقارية عن المواطنين المتضررين من الأحداث الصعبة، والتعديلات الجديدة تهدف للارتقاء بمصلحة المواطن، ولم ولن يتم الحجز على أي معاش مواطن بشأن الضريبة العقارية».