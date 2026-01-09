رامي إمام يشيد بمايا أشرف زكي: فخر حقيقي وتابعت رحلتها من أول خطوة

أعرب المخرج رامي إمام عن فخره الشديد بالمخرجة الشابة مايا أشرف زكي، مؤكدًا أنه تابع رحلتها الفنية خطوة بخطوة منذ بدايتها، واعتبرها واحدة من التجارب الواعدة في مجال الإخراج.

وقال رامي إمام، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، إن مشاعره تجاه هذه التجربة مختلفة، موضحًا: «النهارده بكتب كلام مش متعود أكتبه، يمكن لأني لأول مرة أحس إحساس إن في حد طالع من مدرستي ومن تلامذتي، وأنا نفسي لسه بتعلم».

وأضاف أن مايا زكي بدأت مشوارها الفني منذ 13 عامًا، حين كانت تبلغ 17 عامًا، وكانت طالبة بالفرقة الأولى في المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج، مشيرًا إلى أن والدها الفنان أشرف زكي سلّمها له قائلًا: «دي بنتك… من فضلك عدّلها معاك».

وأوضح إمام أنه منذ تلك اللحظة تابع تطورها المهني عن قرب، حيث بدأت كمساعدة إخراج صغيرة، ثم تطورت سريعًا بفضل اجتهادها والتزامها، حتى أصبحت مساعدة أولى، وتحملت مسؤوليات كبيرة داخل مواقع التصوير.

وأشار إلى أن مايا زكي تستعد لخوض أولى تجاربها الإخراجية خلال موسم رمضان 2026، في عمل فني تشارك فيه مع والدتها الفنانة روجينا، مؤكدًا أنها تنتمي إلى عائلة فنية كبيرة، لكن نجاحها جاء نتيجة جهدها الشخصي.

واختتم رامي إمام تصريحاته قائلًا: «الفخر اللي حاسس بيه مش بس لأنها وصلت، لكن لأنها تستحق فعلًا المكان اللي هي فيه، عندها شخصية قيادية وحضور ووعي يخلوها مش مجرد مخرجة، لكن واحدة من المخرجات الكبار في مصر خلال الفترة المقبلة».