سكرتير شعبة الذهب السابق: الطلب على الفضة يرتفع ويمكن تحقيق عوائد جيدة

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بالتطورات الدولية سياسيًا واقتصاديًا، نظرًا لكون الذهب سلعة عالمية، ولأن السوق المصري سوق مفتوح مع الخارج.

وأضاف "نجيب" خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، اليوم السبت، أن سعر الأوقية عالميًا سجل حاليًا 4 آلاف 986 دولارًا، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 7 آلاف 663 جنيهًا، بينما سجل عيار 21 حوالي 6 آلاف 705 جنيه، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5 آلاف 747 جنيهًا.

وأشار إلى حالة عدم الاستقرار في السوق نظرًا لوجود أحداث دولية وسياسية كثيرة، مضيفًا أن المستثمرين والأفراد يلجأون للمعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة مدخراتهم، مؤكدًا أن الذهب من أكثر السلع حساسية للأحداث الدولية.

ولفت إلى أن الفضة تشهد هي الأخرى اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنها تمثل خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين لا يمتلكون سيولة كبيرة، ومع ارتفاع الأسعار يمكن تحقيق عوائد جيدة تتناسب مع حجم الاستثمار.



وارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية بقيمة 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر الفضة عيار 999 إلى نحو 170 جنيها، وصعد سعر الجرام عيار 925 إلى نحو 157.5 جنيه، كما ارتفع سعر الجرام عيار 900 إلى 153 جنيها.