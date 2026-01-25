مفوض الأونروا: منع دخول الصحفيين إلى غزة يعزز حملات التضليل والسرديات المتطرفة

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إلى رفع الحظر المفروض على دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «كان الصحفيون الفلسطينيون بمثابة عيوننا وآذاننا في تغطية فظائع الحرب على غزة، ونقلوا صورة إنسانية مؤثرة عن آثارها. لقد عملوا ببسالة وشجاعة رغم كل الصعاب».

وأكد أن الصحفيين دفعوا، جنباً إلى جنب مع العاملين في المجال الإنساني، ثمناً باهظاً، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 230 منهم.

وذكر أن «غزة تُعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للصحفيين، تماماً كما هي أخطر مكان بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني».

وأشار إلى أن الصحفيين الدوليين منعوا من دخول غزة بشكل مستقل منذ بداية الحرب، وهو أمر أساسي لحرية الإعلام.

وأكمل: «يُغذّي هذا الحظر حملات التضليل الإعلامي والخطابات المستقطبة، ويهدف إلى التشكيك في البيانات المباشرة وشهادات شهود العيان، بما في ذلك شهادات المنظمات الإنسانية الدولية، فضلًا عن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم».

واختتم تدوينته بالقول: «لقد طال أمد حظر دخول الصحفيين الدوليين، وتأخر رفع هذا الحظر كثيرًا».

والخميس الماضي، استشهد 3 صحفيين يعملون مع لجنة الإغاثة المصرية جراء قصف إسرائيلي على منطقة نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمعن في قتل الفلسطينيين في القطاع.

وأعلن الدفاع المدني، بدوره، في بيان نقل جثامين الصحفيين الثلاثة الذين استشهدوا إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيَّرة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن «الصحفيين كانوا يؤدون مهمة تصوير ميدانية في نتساريم، وذلك أثناء توثيقهم أوضاع مخيمات تشرف عليها اللجنة المصرية».

وأضاف أن الصحفيين كانوا يرتدون ملابس مميزة للصحافة أثناء وجودهم في موقع الاستهداف.