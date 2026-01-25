قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة باتت تمتلك كل مقومات جذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدا أن الاستثمار المحلي والأجنبي السبيل الوحيد لتلبية احتياجات مصر من فرص العمل التي تصل إلى نحو مليون وظيفة سنويا للخريجين الجدد.

وشدد خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» أن الوقت حان ليتصدر القطاع الخاص المشهد، بعد أن أدت الدولة دورها بفتح المجال أمام القطاع الخاص، قائلا: «نحتاج إلى مليون فرصة عمل كل سنة، كيف نوفرها إلا من خلال التشغيل والتصنيع والقطاع الخاص؟ لا بد أن يتولى القطاع الخاص دورا أكبر، عايزين القطاع الخاص خلاص يبقى هو اللي يشيل الشيلة، خلاص الدولة والحكومة اشتغلت والشركات والمصانع اشتغلت، ندخل القطاع الخاص، عايزين في كل حاجة قطاع خاص».

وأضاف أن غياب التعيينات الحكومية واعتماد حوالي 25 مليون مواطن على التوظيف في القطاع الخاص، يتطلب دعما كاملا لجميع الصناعات لتقليل البطالة وفتح بيوت ملايين المصريين وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير، متسائلا: «هو أنت عندك تعيينات في الحكومة؟ ماعندناش تعيينات.. مفيش تعيينات في الحكومة، مين اللي بيعين؟ حوالي 22 إلى 25 مليون في القطاع الخاص، لازم وأدعمه في كل صناعة».

وأكد أن وجود شبكة من الطرق والموانئ، وفائض في إنتاج الغاز والكهرباء، مكن مصر مخاطبة كبريات الشركات العالمية للاستثمار فيها، قائلا: «عندنا في مصر أكبر موانئ، وشبكة طرق مش موجودة في أي مكان، وسكة حديد ونقل 100%».

ورأى أن يناير 2011 كانت بمثابة «الكارثة على البلد»، مشيرا إلى أنها نتائجها كبدت الدولة خسائر 450 مليار دولار، وفق قوله.