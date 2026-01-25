الزراعة تحذر من صفحات مزيفة تروّج منتجات مجهولة، وتؤكد توفير السلع عبر منافذها الرسمية

نفى الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، ترويج الوزارة لأي من منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن عمليات البيع تتم داخل المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها على الأرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "ستديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الوزارة رصدت انتشار عدد من الصفحات التي تنتحل اسمها للترويج لمنتجات مجهولة المصدر، من خلال الفرق العلمية والإلكترونية التابعة لها، محذّرًا من الانسياق وراء هذه الصفحات مجهولة المصدر.

وتابع أن مشاركة المواطنين من خلال السؤال عن الموقع الإلكتروني لمنتجات وزارة الزراعة، تعكس ثقة المواطنين في منتجاتها.

وأشار إلى أن الوزارة لم تنشئ موقعًا إلكترونيا لمنتجاتها، نظرًا للمشاكل الكثيرة المرتبطة بها، مضيفًا أن الوزارة مسئولة عن التركيز بشكل أكبر على توفير السلع بالمنافذ المختلفة.

وأوضح أن الوزارة تحرك عددًا من السيارات التابعة لها للتواجد في الأسواق العامة والميادين، عند أوقات الكثافات الشرائية، لزيادة كمية السلع المطروحة، بالإضافة لإقامة الأسواق الكبرى بمختلف المحطات في المواسم كمعرض أهلا رمضان.

وعلق قائلًا: "وزارة الزراعة بكل منتجاتها بين إيدين المزارعين تحت اسم الوزارة.. مفيش أي تسوق لا من خلال المحلات الخاصة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

في بيان عبر صفحتها الرسمية أمس السبت، حذّرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من صفحات ومواقع وهمية تروّج لبيع منتجاتها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم امتلاكها أي منصات بيع إلكترونية، وأن بيع المنتجات يتم حصريًا من خلال المنافذ الرسمية الثابتة والمتحركة التابعة لها بالمحافظات، ودعت المواطنين لعدم التعامل مع هذه الصفحات المشبوهة والاعتماد فقط على البيانات والصفحات الرسمية، مع الإبلاغ عن أي محاولات احتيال، مشددة على استمرار ضخ السلع الغذائية الآمنة وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.