أحالت النيابة العامة في الإسكندرية، السبت، المتهم «ي. ا. م»، صاحب ورشة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل زوجته «ا. م. ال»، ربة منزل، وذلك على خلفية نشوب خلافات أسرية بينهما تتعلق بحضانة نجلهما الصغير.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 3712 لسنة 2025 جنايات اللبان، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام شخص بإشعال النيران في زوجته داخل محل سكنها، الكائن بدائرة القسم.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن المتهم وزوجته كانا يقيمان في الوحدة السكنية محل الواقعة، وبرفقتهما نجلهما، وشهدت حياتهما الزوجية خلافات متكررة، وصلت إلى حد انفصالهما أكثر من مرة، فضلًا عن قيام المتهم بنقل نجلهما للإقامة لدى جدته دون موافقة والدته.

وأضافت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، توجّه المتهم إلى مسكن المجني عليها، وهو على علم بوجودها بمفردها داخل الشقة، وقام بسكب مادة سريعة الاشتعال عليها، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة.

وأوضحت التحقيقات أنه على إثر سماع الجيران صوت استغاثة المجني عليها، قاموا بكسر باب الشقة، وشاهدوا المتهم يغادر المكان، فيما كانت المجني عليها مصابة بحروق. وحاولوا إنقاذها، حيث أفادت لهم بأن زوجها هو من أشعل النيران بها.

وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها. وبتحرير محضر إداري بالواقعة، جرى عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، إلى أن قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.