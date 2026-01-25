مدير معرض القاهرة للكتاب: جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية

قال الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن جميع العاملين بالدورة الـ57 يسعون لجعلها أفضل نُسَخِهِ، مضيفًا أنه معرض للدولة وليس للأفراد والمؤسسات.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن عدد الدول المشاركة في المعرض 84 دولة، بـ6637 ناشر، موضحًا انخفاض أعداد الأجنحة لاشتراك أكثر من ناشر فيها

وأوضح أنه بموافقة اتحاد الناشرين، سمحت إدارة المعرض بخفض عدد العناوين اللازمة للناشرين المميزين للاشتراك في المعرض لـ100عنوان، مقارنة بـ200 عنوان سابقًا.

وتابع أن المعرض من خلال التعاون مع اتحاد الناشرين، عمل على تشجيع صناعة النشر من خلال تخصيص قسم لبيع حقوق الملكية الفكرية مجانًا، والذي سيستمر لـ5أيام، موضحًا أن الهدف منه هو تسهيل عملية شراء دور النشر المحلية والدولية لحقوق مختلف طبعات الإصدارات العربية والمصرية أو الأجنبية.

وأكمل أن اختيار رومانيا كدولة الشرف في هذه النسخة، هدف للتعريف بثقافة دول أوروبا الشرقية المجهولة، مقارنة بدول أوروبا الغربية، من خلال التعاون المشترك والترجمات المختلفة، بجانب إقامة العروض الفنية وغيرها.

وتطرق إلى إطلاق الدولة لأكبر جائزة باسم شخصية المعرض الأديب الراحل نجيب محفوظ، بمناسبة بمرور 20 عامًا على وفاته، موضحًا أنها مخصصة لأفضل رواية عربية في 2025، بقيمة 500 ألف جنيه والتي تعادل جائزة النيل بالإضافة لميدالية ذهبية

وكشف عن مشاركة 208 عمل روائي عربي ومصري في المسابقة لافتًا إلى أن لجنة التحكيم سرية وشُكلت شفهيًا، وأن الفائز سيتم إعلانه في حفل الختام.

وتابع أن حفلي الافتتاح والختام المقامين لأول مرة على مسرح المنارة يؤكدان على أن الثقافة غير مقتصرة على الشعر والأدب وأنها تمتد للسينما وعلم الاجتماع وغيرهم

وتحدث الاحتفالية التي ستجرى غدًا الـ23 من يناير بقاعة المنارة احتفالًا بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، تحت عنوان ""يوسف شاهين حدوته مصرية "، والتي سيعزف فيها المايسترو نادر عباسي كل الروائع الموسيقية للموسيقى التصويرية داخل أعماله.

وأكد دعوتهم للمشاركين الرئيسين في المعرض، قائلًا: "علشان نحب إن مصر يبقا عندها حفلات كبيرة وضخمة وتقدم مجانًا".

وأشار إلى أن الحفل الختامي الذي سيُقدم تحت عنوان "غنا القاهرة"، ويتناول الغناء داخل روايات وأعمال الأديب الراحل نجيب محفوظ وفي عصره.

وفي سياق متّصل لفت مجاهد إلى إنشاءهم أكبر جناح للطفل في المعرض والمقام على فدانين بمساحة 8000 متر مؤكدًا احتواءه على كل ما يتعلق بكتب الأطفال سواء الورقية أو الإلكترونية بالإضافة لمختلف الأنشطة التفاعلية

وأشار إلى استحداثهم مخيم أهالينا وناسنا، للتعريف بمختلف الثقافات من أنحاء الجمهورية ومنها الفنون التراثية والحرف التقليدية والشعبية، وغيرها باعتبارها جزء في بناء الثقافة المصرية.

وتحدث عن إطلاق وزارة الثقافة لمبادرة مكتبة لكل بيت، والتي تقوم تقوم على جمع الكتب المتميزة من مختلف دور النشر الحكومية، كهيئة الكتاب، وقصور الثقافة، والمشروع القومي للترجمة، لافتًا إلى أن الحقيبة تضم 20 كتابًا متجانسًا بتكلفة 100جنيه.