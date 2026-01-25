ضبط 4 متهمين بسرقة كشافات الإنارة من الشوارع العامة في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول العامرية في الإسكندرية، القبض على 4 أشخاص، عاطلين، 3 منهم لهم معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامهم بسرقة كشافات الإنارة من الشوارع العامة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود معلومات، حول منشور مدعوم بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرضه للضرر، بسبب قيام عدد من الأشخاص بسرقة كشافات الإنارة من الشوارع في محل سكنه.

وبفحص البلاغ، تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن التحريات توصلت إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وبتقنين الاجراءات جرى ضبط المتهمين، وجميعهم مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة وما جاءت به التحريات، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، فتم تحريزها.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.