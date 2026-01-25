إرجاء محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو في الإسكندرية لـ27 يناير للمرافعة

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، السبت، أولى جلسات محاكمة "ش.ع"، المتهم بقتل زوجته "دينا علاء" لاعبة الجودو بنادي سموحة، عمدًا، باستخدام سلاح ناري، داخل مسكن الزوجية في منطقة جناكليس، إلى جلسة الثلاثاء المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات أول الرمل إلى تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا بورود بلاغ من إحدى المستشفيات حول وصول فتاة وقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بطلقات نارية.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن المتهم أطلق 3 أعيرة نارية من سلاحه "طبنجة" على زوجته، فأودى بحياتها في الحال، ثم وجّه السلاح نحو أحد طفليه مهددًا بقتله، وعندما سأله الطفل: "بابا هو انت هتموتني؟"، صوب الأب السلاح إلى نفسه وأطلق رصاصة، لكنه أصيب ولم يفارق الحياة.

وكانت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، أحالت ملف القضية، إلى مكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإيداع المتهم بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، تحت الملاحظة لبيان مدى سلامة قواه العقلية، ومسؤوليته عن أفعاله، وقت ارتكاب الجريمة.

وكشف التقرير الطبي، الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، عن سلامة القوى العقلية للمتهم، وثبوت تمتعه بالوعي الكامل والإدراك أثناء ارتكابه للجريمة.

وتعرضت المجني عليها لـ3 طلقات نارية خرجت من سلاح المتهم، ثم أطلق رصاصة على نفسه، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، لإسعافة، منتصف أغسطس الماضي.

وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات؛، بعد أن تلقت إخطارًا من إدارة المستشفى، يفيد بأنه أتم علاجه، عقب خروجه من العناية، وأن حالته تسمح بسؤاله، وبناء عليه جرى استدعائه إلى جلسة تحقيق، حيث تم نقله إلى سراي النيابة، تحت حراسة أمنية مشددة، وتمت مواجهته بما أسفرت عنه التحريات، وأقوال الشهود.

واستمعت النيابة العامة إلى شهود العيان من جيران المجني عليها، الذين أكدوا على حسن سمعتها وسيرتها الطيبة، وأنها تسخر حياتها لرعاية طفليها التوأم، فيما قرروا أن الواقعة حدثت يوم الجمعة، وأنهم فوجئوا بصوت الرصاص عقب الصلاة مباشرة.

وتلقت النيابة تحريات المباحث حول الحادث، بعد أن استمعت لأقوال أفراد الأسرة، والأبناء، وشهود العيان من الجيران، وأمرت بعرض جثة القتيلة على الطب الشرعي، إذ تلقت تقرير الصفة التشريحية المبدئي لبيان أسباب الوفاة، وصرحت عقب ذلك بتسليم الجثة لأسرتها لمواراتها الثرى.

كما تلقت النيابة التقرير النهائي للصفة التشريحية للمجني عليها، وتقرير الأدلة الجنائية الخاص برفع البصمات من على الطبنجة المضبوطة بمسرح الجريمة، بعد أن تم مضاهتها مع فوارغ الطلقات التي عثر عليها في الشقة، والأعيرة النارية المستخرجة منها وعددها 3 طلقات، لها فتحات دخول وخروج، وآثار حرق في الجسم، ما يعني إطلاقها من مسافة قصيرة.

وشهدت منطقة جناكليس، في الإسكندرية، حادثًا مأساويًا؛ إذ قُتِلت ربة منزل على يد زوجها، إثر نشوب مشاجرة بينهما داخل محل سكنهما، في حضور طفليهما التوأم، حيث استجوبتهما النيابة.

وذكرت الأسرة في التحقيقات أن ابنتهم تواصلت مع والدتها هاتفيا قبل الحادث بساعة، تستنجد بها، وعندما توجه شقيقيها؛ لاستعلام الأمر، سمعوا صوت طلق ناري، وبالصعود إلى المنزل وجدوا السيدة مقتولة والأبناء في حالة صراخ، والزوج المتهم قد أصيب بطلق ناري.

تم نقل المتهم إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في حالة حرجة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه، بينما جرى نقل جثمان الزوجة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، إلى أن أحيل المتهم للمحاكمة الجنائية، والتي اتخذت قرارها المُتقدم، بعضوية المستشارين: تامر ثروت شاهين، ومحمد لبيب دميس، وسكرتير المحكمة، حسن محمد حسن.