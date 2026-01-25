حقوقي فلسطيني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة إعادة تأكيد على ثوابت الموقف المصري الرافض للتهجير

ثمّن الدكتور عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، تأكيد الرئيس السيسي المستمر لثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ74، قائلًا: "ما تفضل به السيد الرئيس اليوم هو إعادة التأكيد على ما هو مؤكد".

وقال خلال تصريحات على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن مجيء هذه التصريحات بعد عودة الرئيس من الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في سويسرا، وسعيه المستمر للوصول لعملية سياسية تنتهي بإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وصولًا لتمتع الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية في الدولة وتقرير المصير.

وشدد على أهمية وجود قواعد تنظيمية لإعادة فتح معبر رفح، بعد تسليم آخر الرهائن، وبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تضمن تحرك الفلسطينيين بحرية عبر المعبر وتأمين عودتهم للقطاع، لافتًا إلى أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة لإخراج الفلسطينيين عبر طريق ذو اتجاه واحد، هي وصفة حديثة لتهجير الفلسطينيين قصرًا من أراضيهم، وهو ما رفضته الحكومة المصرية.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم السبت 24 من يناير 2025 نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد الشرطة الـ74، والتي تضمنت، تشديد الرئيس على الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، داعيًا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، والبدء الفوري في إعادة إعمار القطاع ليصبح قابلًا للحياة. كما أكد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، محذرًا من أن أي نزوح جماعي من غزة ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومجددًا التزام مصر بدورها التاريخي في دعم السلام وحقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية.