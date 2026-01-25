- الدفاع المدني السوري أشار إلى وجود صعوبات كبيرة غداة انهيار مبنى في حي العامرية بمدينة حلب

تواصل فرق الدفاع المدني السوري، لليوم الثاني، البحث عن مفقود تحت أنقاض مبنى منهار بمدينة حلب شمالي البلاد.

وقال الدفاع المدني، في بيان الأحد، إن فرقه "تواصل جهودها في البحث عن مفقود تحت أنقاض منزل مؤلف من طابقين انهار في حي العامرية بمدينة حلب أمس السبت".

وأشار إلى وجود "صعوبات كبيرة في تنفيذ عمليات البحث، نتيجة وجود منازل مجاورة مهددة بالانهيار، ما استدعى إخلاء بناءين مجاورين، حرصا على سلامة السكان وفرق الاستجابة".

كما لفت إلى أن "لجنة السلامة العامة ولجنة مختصة من محافظة حلب تشاركان بتقييم المخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الموقع وسلامة السكان".

والسبت، قال الدفاع المدني في بيان: "انهار منزل مؤلف من طابقين في حي العامرية، وهناك شخص عالق تحت الأنقاض".

وأكد أن "المعلومات تشير إلى أن المنزل تعرّض سابقا لقصف من قبل نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، ما أدى إلى تضرره".

وقبيل البيان، كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت بانهيار المبنى، مشيرة إلى أن الدفاع المدني يعمل على إنقاذ طفل تحت الأنقاض.

وخلال سنوات الثورة السورية (2011- 2024)، قصف نظام الأسد مناطق مدنية في مختلف أنحاء البلاد، ما أدى إلى انهيار أبنية جزئيا أو كليا.

وبعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، اشتكى سوريون عائدون إلى منازلهم من تصدع جدرانها وأسقفها جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط تحذيرات من انهيارها لاسيما في فصل الشتاء إثر تسرب مياه الأمطار.