قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك بعض الأشخاص «لا هم لها إلا الدولة» متسائلا: «هل تعتقد أن أمريكا أو إسرائيل سيرضون عنا؟ أبدًا والله.. أنتم تخدمون الإخوان والعدو الخارجي».

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» أن الجميع الآن «يعرف دور مصر الحقيقي ويدرك حكمة وذكاء الرئيس عبد الفتاح السيسي»، الذي جنب البلاد الدخول في معارك ومغامرات، مشددا أن «مصر تأخذ حقها بالذكاء السياسي والوعي».

وأشاد بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مثل انخفاض الفائدة وتراجع التضخم ووصول الاحتياطي إلى 51 مليار دولار، قائلا: «نحن نسير على الطريق ونحقق نتائج مهمة».

وأضاف أن البلد «تواجه مخاطر والسيناريوهات القادمة خطرة»، مشددا على ضرورة التماسك ووضع الأيدي في أيدي بعض، متابعا: «القيادة السياسية أنت اللي اخترتها ووثقت فيها، وانحازت ليك في 30 يونيو و3 يوليو ووقفت معاك».

وأكد أن «الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عن حمله الجبال، وبكره التاريخ سيعطيه حقه»، متابعا: «بكره الإنجازات اللي بتتحقق دي هنتكلم عليها زي محمد علي، وزي ما بنتكلم على جمال عبد الناصر وسياسة الألف مصنع وسياسة وغيرها».

وأضاف: «في ظل الأزمات والتحديات والسهام التي تُصوب من كل اتجاه، ومحاولات تفجير المجتمع من الداخل وتفكيكه، ليس أمامنا إلا الصمود»، متابعا: «اصمد، اقف مكانك، حارب، قاتل، لا تكن على الحياد، أنا أكره أي إعلامي على الحياد في هذا الزمن بالذات، فالذي يحايد ليس معنا، الحياد وقت الأزمات خيانة».

وشدد أن «من لا يريد أن يدخل معركة من أجل مصر فهو خائن، يبيع بلده، وبلدنا لا تُباع».

واختتم بتوجيه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «معاك يا ريس، اوعى تهتم باللي هنا ولا اللي هنا، احنا وراك، شعب مصر العظيم وراك، المخلصون وراك، امض إلى الأمام، حقق كل ما يريده الشعب، واحنا على ثقة إن بلدنا هتتقدم وهتقف وهتناضل وهتحافظ على كيانها الوطني في مواجهة التحديات والأزمات».