يوفنتوس يضع التعاقد مع برناردو سيلفا على رأس أولوياته

يستعد نادي يوفنتوس للتحرك من أجل التعاقد مع قائد مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد برناردو مع مانشستر سيتي في شهر يونيو المقبل، وكان اللاعب قد صرّح بأن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع النادي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة «لا ستامبا» أن يوفنتوس مهتم بضم اللاعب البرتغالي المخضرم، ويراه خيارًا مثاليًا ليكون معادلًا للنجاح الذي حققه لوكا مودريتش مع ميلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي يوفنتوس مقتنعون بقدرة برناردو على إحداث تأثير مماثل، وفي حين يفضل النادي التعاقد معه في صفقة انتقال حر، فإن خيار التقدم بعرض رسمي خلال الشهر الجاري لم يتم استبعاده.

وأضاف التقرير أنه في حال ظهور مؤشرات على استعداد مانشستر سيتي للاستماع إلى العروض المقدمة لبرناردو، فإن يوفنتوس لن يقف مكتوف الأيدي، بل سينضم إلى أي مزاد محتمل من أجل حسم صفقة الدولي البرتغالي.