رويترز: السودان يقترب من إبرام صفقة أسلحة وطائرات مع باكستان

قال مسئول سابق كبير في القوات الجوية الباكستانية وثلاثة مصادر لوكالة رويترز للأنباء، إن باكستان في المراحل النهاية لإبرام صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتزويد السودان بأسلحة وطائرات.

وسيشكل ذلك دعما كبيرا لجيش السودان في مواجهة مليشيات الدعم السريع، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتسببت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عامين ونصف العام في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال مصدران من المصادر الثلاثة - التي طلبت عدم كشف هويتها - إن الصفقة مع باكستان تتضمن 10 طائرات هجومية خفيفة من طراز "كاراكورام-8" وأكثر من مئتي طائرة بدون طيار للاستطلاع والهجوم وأنظمة دفاع جوي متطورة.

وقال أمير مسعود المارشال المتقاعد الذي خدم من قبل في القوات الجوية الباكستانية ولديه اطلاع على شؤون القوات الجوية إن "الصفقة في حكم المبرمة".

وأضاف أن الصفقة تتضمن أيضا طائرات تدريب من طراز سوبر مشاق وربما تتضمن بعض المقاتلات من طراز "جيه.إف-17"، التي جرى تطويرها بالتعاون مع الصين وتنتج في باكستان لكنه لم يقدم أرقاما أو مواعيد للتسليم.

ولم يرد جيش باكستان ولا وزارة الدفاع بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليقات.

ولم يستجب بعد متحدث باسم جيش السودان لرسالة تطلب الحصول على تعليق.