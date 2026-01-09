قطر تعلن تعرض مبنى سفارتها بأوكرانيا لأضرار إثر قصف لم تحدد مصدره

أعلنت قطر، الجمعة، تعرض مبنى سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف لأضرار نتيجة قصف لم تحدد مصدره.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها تعرب "عن الأسف البالغ لتعرض مبنى سفارة قطر لدى أوكرانيا لأضرار جراء قصف العاصمة كييف الليلة الماضية"، مشيرة إلى "عدم تعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء".

وشددت على "ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات الأزمات، وتوفير الحماية لمنسوبيها بموجب القانون الدولي".

وجددت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والوسائل السلمية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها الكامل لكافة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد".

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "طائرة روسية مسيرة ألحقت أضرارا بمبنى سفارة قطر خلال الهجوم على كييف"، دون تعقيب فوري من موسكو بالخصوص.

وأضاف ‍زيلينسكي، ‍عبر منصة تلجرام، أن قطر ​"تساعد في التوسط في محادثات ⁠مع روسيا بشأن تبادل أسرى الحرب".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.