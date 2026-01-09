أعلن الفنان أحمد عبد الحميد وفاة ابنته الرضيعة، بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حيث وافتها المنية، وذلك بعد مرور أسبوعين على وفاة والده، الماكيير محمد عبد الحميد، يوم 23 ديسمبر الماضي.

وكتب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أنا مش عارف ربنا بيحبني ولا مش بيحبني عشان ياخد مني أبويا وبنتي في أسبوعين.. الله جاب، الله خد، الله عليه العوض.. لا نقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. بنتي ملاك عند ربنا وجنب أبويا.. أنا مش هقدر حد يكلمني ولا يعزيني، وأنا شوية وهبقى كويس إن شاء الله».

وكان والد الفنان أحمد عبد الحميد، الماكيير محمد عبد الحميد، قد توفي صباح يوم 23 ديسمبر الماضي، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.