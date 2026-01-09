تعليمات فنية خاصة من معتمد جمال للاعبي الزمالك استعدادا لزد

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على التدريبات الفنية والخططية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة فريق زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض بعض الجوانب الخططية، استعدادًا للمباراة المقبلة، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وقام معتمد جمال بتوجيه اللاعبين باستمرار خلال التقسيمة لتنفيذ المطلوب منهم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.