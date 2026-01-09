قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر «تواجه حربا على كافة الاتجاهات»، متسائلا: «هو اللي بيحصل في اليمن وليبيا وأرض الصومال والسودان، أنا مش مستهدف منه؟!».

ورأى خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» أن مصر تمثل الهدف من كل ما يحدث من أزمات وصراعات في المنطقة، قائلا: «والله كل ما يجري في المنطقة لا هدف له إلا هذا البلد.. عسكرة البحر الأحمر هدفها هذا البلد، قناة السويس هدف، أمن مصر القومي هدف، ما تفعله إسرائيل في الشمال الشرقي هدف، والتهجير اللي كان مطلوب هدف».

وأشاد «بكري» بجهود مؤسسات الدولة، قائلا: «نحمد الله أنه وسط هذه الأمواج وهذا الصخب وهذه المؤامرات، بلدنا واقفة على رجليها، لأن فيها مخلصين وناس لا هم لها إلا البلد».

وشدد أن المشروعات تمر بمراحل من الدراسة والمراجعة قبل أن يعطي الرئيس توجيهاته بالتنفيذ، متسائلا: «أنت فكرك أن فيه مشروع معين إلا إذا كان يدرس، ويذهب إلى رئيس الوزراء ثم الرئاسة، ويدرس ويعاد دراسته، ورئيس الجمهورية يعطي توجيهاته بعدها بالتنفيذ»، معلقا: «أنا ما شوفتش رئيس بيعمل 3 أو 4 اجتماعات، ويفكر الوزراء ويحاسبهم، ويقول له: إنت سنة كذا قلت الرقم الفلاني».

وأكد أن مصر تشهد «واقعًا جديدًا»، مستشهدا بزيادة عدد الجامعات من قرابة 38 إلى 128 جامعة في عهد الرئيس السيسي، قائلا: «اللي مش عايز يشوف وحاطط غُماية على وجهه؛ عمره ما هيشوف».

وأشاد بمجهودات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك رغم دعواته السابقة لتغيير الحكومة، قائلا :«أنا شخصيا طالبت بإقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لكن الرجل ده اشتغل ليل نهار، وأنجز، وبيطلع من 8 الصبح يرجع بيته الساعة 11 الساعة 12، وما عليهوش علامة، ولا حد يقدر يتهمه باتهام معين، فيه أخطاء ماشي، فيه تباين في السياسات والتوجهات ماشي، إنما اشتغل ونفذ، وأنا بقول عايز تغيير فيها إيه؟ عادي جدًا، إحنا في دولة وطنية ديمقراطية».