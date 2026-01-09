يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسئولي شركات النفط في البيت الأبيض اليوم الجمعة، على أمل تأمين 100 مليار دولار من الاستثمارات لإحياء قدرة فنزويلا على الاستفادة الكاملة من احتياطياتها الواسعة من النفط، وهي خطة تعتمد على ارتياحهم للالتزام بالاستثمار في بلد يعصف به عدم الاستقرار والتضخم وعدم اليقين.

ومنذ الغارة العسكرية الأمريكية لاعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يوم السبت الماضي، تحول ترامب بسرعة إلى تصوير هذه الخطوة على أنها فرصة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة، حيث استولى على عدد من الناقلات التي تحمل نفطًا فنزويليًا، قائلاً إن الولايات المتحدة ستتولى بيع 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي الخاضع سابقًا للعقوبات وإن بلاده ستسيطر على المبيعات في جميع أنحاء العالم إلى أجل غير مسمى.

ويعد هذا الإجراء جزء من جهد أشمل من جانب ترامب للحفاظ على انخفاض أسعار البنزين.

وفي وقت يشعر فيه العديد من الأمريكيين بالقلق بشأن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، يمزج العدوان الأمريكي على فنزويلا بين الاستخدام الحازم لترامب لصلاحياته الرئاسية مع عرض بصري يهدف إلى إقناع الأمريكيين بأنه يمكنه خفض أسعار الطاقة.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع المحدد في الساعة 02:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، خلف الأبواب المغلقة، وفقًا للجدول الزمني للرئيس.

وقال ترامب اليوم الجمعة، في منشور قبل الفجر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ستستثمر شركات النفط الكبرى ما لا تقل قيمته عن 100 مليار دولار، وسألتقي بهم جميعا اليوم في البيت الأبيض."

وأوضح ترامب في مقابلة أمس الخميس، مع شون هانيتي على قناة فوكس نيوز، أنه سيلتقي بأكبر 14 شركة نفط.

ولم يتم الكشف عن القائمة الكاملة للرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات بعد.

ومن بين الشركات التي ستحضر الاجتماع شركة شيفرون، التي لا تزال تعمل في فنزويلا، وشركة إكسون موبيل وكونوكو فيليبس، اللتان كانت لديهما مشاريع نفط في البلاد وفقدتاها كجزء من التأميم الذي تم عام 2007 للأعمال الخاصة تحت حكم سلف مادورو، هوجو شافيز.