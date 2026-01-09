رئيس المجلس الأوروبي من بيروت: لا مكان للمليشيات المسلحة في لبنان

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الجمعة، إنه "لا مكان للمليشيات المسلحة في لبنان"، مؤكدا جاهزية الاتحاد لتقديم الدعم للبلد العربي.

وجاءت تصريحات كوستا، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقد عقب لقائهما الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر الرئاسة شرقي بيروت.

وقال كوستا: "ملتزمون بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وما من مساحة للمليشيات المسلحة التي تقوض الاستقرار" في لبنان.

وأكد أن "استقرار لبنان ضروري للمنطقة بأسرها"، مشددًا على جاهزية الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للبنان.

ورحب كوستا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة.

وأقرت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس 2025، خطة الجيش حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله".

وقبل أيام، أعلن الجيش اللبناني أن خطته لحصر السلاح "حققت أهداف مرحلتها الأولى في جنوب نهر الليطاني، ودخلت مرحلة متقدمة"، لكن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلبا" على استكمالها.

من جهتها، قالت فون دير لاين، إنه "من الجيّد أن أعود إلى بيروت ونحن جاهزون لتعزيز تعاوننا مع لبنان".

وأضافت: "نرحّب بالإجراءات التي اتّخذها لبنان لإصلاح العديد من القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، ويجب احترام سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله بشكلٍ كامل".

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "نقدم دعما مهما للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وقوى الأمن العام".

وبوقت سابق الجمعة، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مطار رفيق الحريري الدولي، رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية والوفد المرافق لهما، ضمن جولة في الشرق الأوسط تشمل الأردن وسوريا ولبنان.

وخلال لقائه مع المسئولين الأوروبيين، عرض سلام الإصلاحات التي قامت بها حكومة لبنان منذ تشكيلها في فبراير 2025، وآخرها إعداد مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، إضافة إلى التقدّم الحاصل في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

ووفق بيان لرئاسة الحكومة، بحث سلام مع كوستا وفون دير لاين سبل دعم الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني، ومرحلة ما بعد انتهاء مدة عمل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" أواخر العام الجاري 2026.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني "ضرورة الإبقاء على قوة، ولو مصغّرة، للأمم المتحدة في الجنوب، وعلى أهمية مشاركة الدول الأوروبية فيها"، بحسب البيان.

من جهتهما، رحّب المسئولان الأوروبيان بالإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة اللبنانية، وأشادوا بالعمل الذي تقوم به الحكومة في مختلف المجالات.

وشدّدت فون دير لاين على "ضرورة المضي قدمًا في تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان"، بحسب بيان الحكومة اللبنانية.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، وقتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ومنذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024، تضغط الأخيرة وحليفتها الولايات المتحدة على بيروت لتفكيك سلاح الحزب، وهو ما يرفضه الأخير.

وبوتيرة يومية، تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات على مناطق لبنانية، لا سيما في الجنوب، ما أسفر عن مئات الشهداء، بالإضافة إلى دمار واسع.

وفي تحدٍ للاتفاق تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، مما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.