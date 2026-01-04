حقق فريق أتالانتا فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه روما بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، بعدما استغل جورجيو سكالفيني خطأ من حارس روما في التعامل مع كرة عرضية، ليودع الكرة داخل الشباك مانحًا التقدم لأصحاب الأرض.

وشهدت المباراة إلغاء هدف سجله جيانلوكا سكاماكا لصالح أتالانتا في الدقيقة 29، بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت وجود تسلل في بداية الهجمة.

وبهذا الانتصار، رفع أتالانتا رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد روما عند 33 نقطة في المركز الخامس، ليواصل إهدار النقاط في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.