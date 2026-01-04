أشادت الفنانة أسماء جلال، بالفنان آسر ياسين في فيلمهما «إن غاب القط»، مؤكدة أنه قدم دورًا يتضمن مشاهد أكشن، ومشاهد صعبة أكثر من أي شخص آخر في الفيلم.

وتحدثت خلال لقاء ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «MBC مصر» عن صعوبات دورها في الفيلم، مشيرة إلى أن مشاهد «المطاردات في الشارع كانت الأصعب» بالنسبة إليها.

ولفتت إلى أنها المرة الثانية التي تعمل فيها مع آسر ياسين، بعد مشاركتهما في «سوتس بالعربي»، معربة عن سعادتها بالفيلم الجديد لأنه وفر لهما مساحة أكبر من التعاون.

وأضافت أن آسر ياسين «لذيذ جدًا»، لكنه أحيانا يكون «آسر ياسين في نفسه كومبو من كل حاجة»، فيكون «هادئا»، وفي أحيان أخرى «ينكش أصحابه ويتكلم ويبقى دمه خفيف جدًا» عندما يشعر بالملل.

من جانبه، أشاد الفنان آسر ياسين باحترافيتها، قائلا: «أسماء كانت تعبت جدًا في الفيلم، لأنها كانت تصور أكثر من شيء في نفس الوقت، ورغم ذلك كانت تأتي إلينا مركزة جدًا في التصوير، وكنا نساعد بعضنا ونخرج أفضل ما لدينا».

وقال إن أجواء العمل مع أسماء جلال كانت مليئة بالمرح، قائلا: «هي بتحب المرح جدًا، ودايما قاعدين مبسوطين وبنغني وبناكل، وتقعد مع محمد شاهين تيك توك طوال الوقت».

وفيلم «إن غاب القط »بطولة آسر ياسين، وانتصار، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، واللبنانية كارمن بصيبص، وعلى صبحى، وسماح أنور وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي.



