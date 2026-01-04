ترامب يهدد الرئيس الكولومبي: لديه مصانع كوكايين وعليه توخي الحذر

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا واضحا إلى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مؤكدا أن الأخير يمتلك مصانع لإنتاج الكوكايين في بلاده، داعيا إياه إلى ضرورة توخي الحذر.



وخلال مؤتمر صحفي جاء بعد سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية استهدفت كراكاس صباح اليوم وأسفرت عن اعتقال زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته، قال ترامب، ردا على سؤال بشأن بيترو: "إنه ينتج الكوكايين ويُرسل إلى الولايات المتحدة، لذا فعليه أن يكون حذرا حقا".

وفي وقت سابق من جهته، دعا ترامب، الرئيس بيترو إلى "إعادة حساباته" في ما يتعلق بمكافحة المخدرات، متوعدا بأن بيترو قد يكون "التالي" الذي ستستهدفه واشنطن، في إشارة إلى الحملة الأمريكية التي قادتها واشنطن ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تعتقد أن الرئيس الكولومبي يشكل عائقا أمام تطور العلاقات بين البلدين.

وأضاف روبيو للصحفيين معربا بشكل مبطن عن توقعاته بتغيير الرئيس الكولومبي: "السؤال هو ما إذا كان الرئيس القادم سيكون الشخص الذي سيتعاون مرة أخرى مع الولايات المتحدة وسيعيد هذه العلاقات، وهذا ما نسعى إليه. ولكن إذا غيّر الرئيس بيترو موقفه، فقد يتغير موقفنا أيضا".





بدوره، أعلن الرئيس بيترو أن أي استهداف للأراضي الكولومبية سيكون "إعلان حرب" وسيدمر العلاقات الثنائية بين بوغوتا وواشنطن.