يديعوت أحرونوت تكشف عن زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أن رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي، عبد الرحمن محمد عبد الله، زار إسرائيل في الصيف الماضي سرا.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة تجمعه برئيس صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله، الذي زار إسرائيل سرا خلال الصيف الماضي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

والتقى عبد الله خلال الزيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيري الجيش والخارجية الإسرائيليين ورئيس الموساد ديدي برنييع، قبل إعلان إسرائيل رسميا الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.



كما أوضحت القناة 12 العبرية، أن هذا الاعتراف يأتي في مقابل استضافة أرض الصومال لسكان قطاع غزة الذين سيتم تهجيرهم قسراً.



ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع اتفاق مشترك بين نتنياهو ووزير خارجيته ورئيس أرض الصومال على اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي "صوماليلاند".

وفي السياق ذاته، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً عاجلاً عقب اعتراف إسرائيل بـ "أرض الصومال" ويأتي هذا الاجتماع بناءً على طلب الصومال، ومن المتوقع أن يُعقد يوم الاثنين الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك، وستتولى الصومال رئاسة مجلس الأمن الدولي في يناير القادم.

وصرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قائلاً: "ستتصرف إسرائيل بمسؤولية وحكمة، ولن تتهرب من الحوارات السياسية التي تسعى إلى تحدي القرارات السيادية، وسنواصل التعاون مع أي جهة تُسهم في استقرار المنطقة".

وتأتي هذه المناقشة في ظل قرار الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وصوماليلاند، وفقا لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله، ويتضمن القرار تعيين سفراء وافتتاح سفارات، كما أعلنت صوماليلاند عزمها الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.