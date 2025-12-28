قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إن اللجوء إلى صندوق النقد «استثناء وليس قاعدة»، متسائلا : «طالما أننا قادرون على جلب استثمارات خارجية، وتحسين مناخ الاستثمار، ولدينا مصادر تمويل، فلماذا نحتاج إلى الصندوق؟».

ورد خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» على التساؤل الشائع لدى المواطن حول فرض الصندوق لشروطه على حساب المواطن، قائلا: «الصندوق يأتي ليقول لك: أنت لديك دعم الطاقة وصل في الموازنة إلى 250 مليار جنيه، لماذا يتم إنفاق 250 مليار جنيه؟ خفض هذا الرقم، وعندما تقول له: الناس هتزعل وسيحدث تضخم، يقول لك: ممكن تعيد هيكلة المبلغ وتخفف أثره على الناس من خلال زيادة المرتبات وبرنامج تكافل وكرامة، بدلا من وضعه في خزانات البنزين».

وأضاف أن الصندوق يعتبر تأثير رفع أسعار المواد البترولية على الناس تأثيرا «مؤقتا» حتى تتحسن الأوضاع وتبدأ الدولة في التعويض عن هذا الأثر؛ لكن عدم حدوث ذلك سيؤدي استمرار استنزاف إيرادات الدولة 250 مليار جنيه.

وشدد على الدور الهام الذي يلعبه الصندوق كـ «ضامن» أمام المجتمع المالي الدولي، موضحا أن هناك جهات عديدة تراقب الوضع الاقتصادي لأي دولة، مثل مؤسسات التصنيف الائتماني، والبنوك التنموية كبنك التنمية الإفريقي، والدول المانحة، مؤكدا أن هذه الجهات «تتراجع وتأخذ خطوة إلى الوراء في حال وجود أي تعثر» خوفًا من عدم القدرة على السداد.

وأوضح أن الصندوق يصدر تقييما بعد إجراء المراجعات، متابعا: «عندما يعلن الصندوق أن البرنامج الذي تنفذه مصر سيؤدي إلى استعادة عافية الاقتصاد، فإن هذا الإعلان شهادة ثقة تطمئن كل الجهات».