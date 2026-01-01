نظمت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي باقة مكثفة من الأنشطة الثقافية والفنية على مدار عام 2025، تنوعت ما بين تنظيم زيارات لمتحف آدم حنين بالحرانية، وإطلاق عدد من المشروعات الفنية التي استهدفت تعزيز التواصل مع الأجيال الجديدة من الشباب.

وأطلقت المؤسسة مسابقة يومية طوال شهر رمضان المبارك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «آدم حنين.. 30 معلومة في 30 يومًا»، اعتمدت على نشر معلومة يومية عن الفنان الكبير آدم حنين، مصحوبة بسؤال لكل حلقة، مع تخصيص جوائز عينية لأول ثلاثة متسابقين يرسلون الإجابات الصحيحة، تمثلت في شهادات تقدير وتماثيل مصغرة من بيت الهدايا بمتحف آدم حنين بالحرانية.

وشملت الفعاليات الإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقة آدم حنين للنحت للشباب في دورتها التاسعة، إلى جانب إقامة حفل توزيع الجوائز بمركز الهناجر للفنون، وافتتاح معرض الأعمال الفنية المشاركة في قاعة آدم حنين بالهناجر خلال أبريل 2025.

كما استقبل متحف آدم حنين للفن التشكيلي بالحرانية زيارات جماعية بارزة من مكتبة الإسكندرية، وطلاب المدارس والجامعات على مدار العام، فضلًا عن الجمهور المهتم بفن النحت، وذلك من خلال جولات تثقيفية هدفت إلى التعريف بعالم آدم حنين الإبداعي وأعماله الفنية.

وعلى صعيد الزيارات الرسمية، استقبل المتحف زيارة الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، في نهاية أبريل 2025، برفقة نجله الأمير محمد علي فاروق، حيث حرص الملك على التقاط الصور داخل المتحف، وأبدى اهتمامه بأعمال آدم حنين المتنوعة، وبخاصة تمثال أم كلثوم المصنوع من الجبس، معربًا عن سعادته بالزيارة وبجمال المتحف وما يضمه من أعمال نحتية وتصويرية مميزة.

وخلال أشهر الصيف، أطلقت المؤسسة الورشة الأولى لنحت الجبس والطوب الخفيف، تحت إشراف الفنان شريف عبد البديع، واستهدفت الشباب من الفئة العمرية 18 إلى 25 عامًا. واستمرت الورشة لمدة 10 أيام، تعايش خلالها المشاركون مع إبداعات آدم حنين وعالمه وأدواته داخل الأتيليه الخاص به بالحرانية، مع إتاحة الفرصة لهم للتجول داخل المتحف والحديقة المتحفية الملحقة به.

وفي إطار صقل التجربة الفنية، نظمت المؤسسة زيارات لفنانين وأساتذة نحت للمشاركين خلال الورشة، من بينهم أستاذ النحت حسن كامل، والفنان ماجد ميخائيل. وفي ختام الورشة، أُقيم معرض لأعمال الفنانين الشباب المشاركين، وتم منحهم شهادات تقدير.

كما أطلقت المؤسسة الدورة الأولى من مسابقة التصوير الفوتوغرافي للهواة والمحترفين بعنوان «متحف آدم في صورة»، والتي استقبلت مشاركات لمصورين مصريين وأجانب، وركزت على تصوير أعمال آدم حنين المعروضة داخل المتحف.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في ديسمبر 2025 عن التصفيات الأولى للدورة العاشرة من مسابقة النحت السنوية للشباب، إلى جانب فتح باب التقدم للورشة الثانية لنحت الجبس والطوب الخفيف، تحت إشراف الفنان شريف عبد البديع، وذلك حتى 5 يناير 2026.