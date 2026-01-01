أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 20 مسجدًا غدا الجمعة، في 12 محافظة إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (١٦) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٣) مساجد.

وبحسب البيان وصل إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٤١٣) مسجدًا من بينها (٣١٣) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١٠٠) مسجد صيانة وتطوير، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٩٠٢) مسجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٥٧٥ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد المهيمن بقرية نجع دياب الغباشي – مركز جرجا.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية القرايشة الجديدة – مركز المنيا؛ ومسجد الإخلاص بقرية ريدة – مركز المنيا؛ ومسجد الشرقي بقرية الشيخ عبد الله – مركز سمالوط؛ ومسجد الفتح بعزبة شلقام منصور بقرية منشأة الدهب البحرية – مركز المنيا.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الأتارية بعزبة سحالي بقرية دمسنا – مركز أبو حمص؛ ومسجد زين الدين بقرية زمران النخل – مركز الدلنجات.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الفتح بعزبة قوت القلوب – مركز العياط؛ ومسجد جاد محسن بقرية برطس – مركز أوسيم.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد الغربي بقرية شندلات – مركز السنطة.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة عوض الله بقرية الزيتون – مركز ناصر.

وفي محافظة مطروح:

تم إحلال وتجديد مسجد الفرقان – مدينة الحمام.

وفي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد محمد أمين بقرية طحوريا – مركز شبين القناطر.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد عبد الله حجازي بقرية كفر الدير – مركز منيا القمح.

تم إنشاء وبناء مسجد الحي القيوم بالمجاورة 26- مدينة العاشر من رمضان.

تم صيانة وتطوير مسجد عمران موسى بقرية كفر موسى عمران – مركز الزقازيق.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو حامد بقرية سنوفر - مركز الفيوم.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد مقاوي الشوكي بعزبة مقاوي الشوكي – مركز كفر الشيخ شرق.

تم صيانة وتطوير مسجد قرية ميت الديبة – مركز قلين.

وفي محافظة أسوان:

تم صيانة وتطوير مسجد النصر بنجع هيكل بقرية البصيلية بحري – مركز إدفو.

وأكدت وزارة الأوقاف التزامها بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.