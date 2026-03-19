رئيس الإمارات يبعث رسالة خطية لنظيره الصيني تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، رسالة خطية إلى شي جين بينج، رئيس الصين تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

سلم الرسالة: خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص للرئيس الإماراتي إلى الصين، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وذلك خلال زيارة إلى العاصمة الصينية بكين.

كما بحث خلدون المبارك - خلال الزيارة وفق وكالة الأنباء الإماراتية - مع دينج شيويه شيانج، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، علاقات الصداقة ومسار تطور الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات السياسية والاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة.

وتناول اللقاءان التطورات الإقليمية في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة.