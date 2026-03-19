الإمارات: استهداف البنية التحتية والمنشآت النفطية في الدولة يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وشعوبها

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف منشأة حبشان للغاز وحقل باب، حيث تمكنت الدفاعات الجوية الإماراتية من التصدي له بنجاح ودون تسجيل أي إصابات.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان على منصة (إكس) - على أنّ هذه الاعتداءات تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وعلى أن دولة الإمارات تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، ولصون مكتسباتها الوطنية.

وشددت الوزارة على أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف البنية التحتية والمنشآت النفطية في الدولة يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي.