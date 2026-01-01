 الإخبارية السورية: الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه مواطنين سوريين في ريف القنيطرة الغربي - بوابة الشروق
الخميس 1 يناير 2026
الإخبارية السورية: الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه مواطنين سوريين في ريف القنيطرة الغربي

دمشق - د ب أ
نشر في: الخميس 1 يناير 2026 - 6:42 م | آخر تحديث: الخميس 1 يناير 2026 - 6:42 م

أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار باتجاه مجموعة من المواطنين السوريين في محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الغربي.

وأفاد مراسل قناة "الإخبارية السورية" في القنيطرة، اليوم الخميس بأن الاعتداء وقع أثناء قيام مجموعة من المواطنين برعي المواشي وقطاف الفطر قرب خط فصل القوات في محيط بلدة الرفيد، ما أسفر عن نفوق عددٍ من المواشي.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أطلق، يوم أمس الأربعاء نيران الرشاشات والقنابل المضيئة من نقطة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة.

وجاء ذلك بعد توغل دورية إسرائيلية، مؤلفة من أربع سيارات من نوع "هايلكس"، انطلقت من نقطة العدنانية باتجاه طريق سد المنطرة بريف القنيطرة، بحسب قناة الإخبارية.


