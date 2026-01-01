إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المنيا الجديدة شرق النيل

أصيب 14 عاملا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بلاجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال اليومية بطريق المنيا الجديدة شرق النيل بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بالرصيف، وأن السيارة كان على متنها 14 عاملا أثناء عودتهم من عملهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، وتبين وقوع الحادث أمام مرور المنيا الجديدة، ما أسفر عن إصابة 14 عاملا، جميعهم من قريتي الدوادية وسوادة التابعتين لمركز المنيا، وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات في أنحاء متفرقبة بالجسد.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: ناصر خلف محمد، 25 سنة، محمد رمضان عبدالعظيم، 38 سنة، محمود إسماعيل عبدالعظيم، 25 سنة، علي حسن عبده محمد، 31 سنة، أحمد عمران خلف، 25 سنة، عبدالعظيم رمضان عبد العظيم، 32 سنة، محمد محمد محمد عبدالغني، 29 سنة، محمد عاشور عبدالحليم ، 28 سنة، حمادة أحمد عبدالحكيم، 31 سنة، عبدالرحمن بشير هاشم، 18 سنة، أحمد رمضان عبدالعظيم، 30 سنة، محمود محمد هاشم، 17 سنة، أحمد علي عبدالحليم، 45 سنة، عامر عاشور عبدالحليم، 38 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.