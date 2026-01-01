تحلم جماهير الكرة المصرية بمواصلة منتخب مصر مشواره القاري بنجاح وبلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفراعنة في دور المجموعات، ونجاحهم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية متصدرين مجموعتهم.

وتمكن المنتخب الوطني، بقيادة المدير الفني حسام حسن، من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، إثر تحقيق فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، إلى جانب التعادل أمام أنجولا، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

طريق الفراعنة إلى النهائي

يستهل منتخب مصر مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة منتخب بنين في دور ثمن النهائي، يوم الإثنين الموافق 5 يناير، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «أدرار» بمدينة أكادير المغربية.

وفي حال تخطي عقبة بنين، يصطدم الفراعنة في الدور ربع النهائي بالفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها يوم 10 يناير، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في حال بلوغ الدور نصف النهائي، فسيواجه منتخب مصر الفائز من مسار تونس ومالي، أمام المتأهل من مواجهة السنغال والسودان، وذلك يوم 14 يناير في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يُقام نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 يوم 18 يناير المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة يأمل خلالها الفراعنة في اعتلاء منصة التتويج وإضافة لقب قاري جديد إلى سجلهم الحافل.