قالت الإعلامية سالي عبد السلام إنها دائمًا صريحة وواضحة ولا تجيد إخفاء مشاعرها وإنها لم تظهر على الشاشة أبدًا وهي تسب أحدًا، معربة عن حبها لعدد من الإعلاميات من بينهن: "مفيدة شيحة، ولميس الحديدي، وإسعاد يونس، ومنى الشاذلي، إلى جانب الإذاعية إيناس جوهر".

وأضافت "عبد السلام" خلال لقاء مع الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الأربعاء، أن الإعلام الحقيقي يقوم على تقديم محتوى هادف وخدمة المجتمع، لا على إثارة الجدل أو “الفرقعات الغريبة” بحثًا عن الظهور.

وشددت على أن دور الإعلامي هو مساعدة البسطاء ونقل صوتهم بصدق، مع الالتزام بالأدب واحترام قيم الأسرة المصرية، قائلة إن الكلمة مسئولية، وقد تكون خطيرة إذا لم تُحسب جيدًا.

ونفت ما تردد من شائعات حول خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أنها لم تُجرِ أي عمليات في وجهها، لافتة إلى أنها تقدمت باستقالتها منذ نحو 7 أشهر، بعد أن واجهت ظروفًا صحية، وعقب 16 سنة من العمل المتواصل في نفس مجالها.

وأردفت أن قلة العمل أثرت عليها نفسيًا بالسلب بحسب ما أكد لها طبيبها، مضيفة أن قرار الاستقالة جاء بعد نصيحة طبية تتعلق بحالتها الصحية، حيث إنها أرادت عمل حقن مجهري.