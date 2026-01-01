انتهى عام 2025 بتقديم مستويات متفاوتة للاعبين المصريين المحترفين، محمد صلاح، لاعب ليفربول، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي بالإضافة إلى محترفي الدوريات العربية مثل حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، وإبراهيم عادل ومحمد النني لاعبا الجزيرة الإماراتي.

بدأ محمد صلاح عام 2025 بشكل مميز للغاية، رغم توديعه بطولة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي، إلا أنه توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب صلاح طوال العام العديد من الأرقام القياسية بفضل تسجيله الأهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، لكن نهاية العام لم تكن مثالية بالنسبة له، إذ دخل في أزمة مع مدربه الهولندي أرني سلوت، وذلك بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في 3 مباريات متتالية، ليعبر عن غضبه في تصريحات تلفزيونية، مما أثار الضجة حول مستقبله، ورغم الصلح الذي حدث بين الطرفين إلا أن هناك العديد من التقارير الصحفية التي تؤكد رحيل صلاح عن "آنفيلد".

بداية عام 2025 كانت أكثر من مثالية بالنسبة لعمر مرموش، حيث كان يلعب لفريق آينتراخت فرانكفورت وبعد تألقه في الدوري الألماني بالمنافسة على لقب الهداف مع هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، انتقل إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في خطوة تاريخية للنجم المصري.

استمرت معاناة مصطفى محمد مع نانت الفرنسي، إذ هرب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي بأعجوبة في الموسم الماضي، بعدما احتل المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، وهو نفس رصيد فريق أنجيه وهبط فقط الثنائي سانت إتيان ومونبلييه.

محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، يعد أحد أهم اللاعبين المحترفين في أوروبا، وبدأ العام بخطوة جيدة بالانتقال إلى ناديه الجديد، ولكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن المباريات لنهاية العام.

ومن فرنسا إلى اليونان، سنجد أن الثنائي عمرو وردة وبلال مظهر قدما موسما جيدا، في الدوري اليوناني، إذ بدأ وردة عام 2025 بالتواجد مع نادي أتروميتوس ثم انتقل وردة إلى إيه إي لاريسا اليوناني أيضًا.

أما بلال مظهر فبدأ 2025، بالتواجد مع نادي لاميا قبل التوجه إلى أولمبياكوس.

وأخيرا عمر فايد، الذي بدأ العام بالتواجد في نادي بيرتشوت البلجيكي، ثم انتقل إلى نادي أروكا البرتغالي.

بدأ إبراهيم عادل عام 2025 بالتواجد مع بيراميدز، إذ ساهم في تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم انتقل إلى نادي الجزيرة الإماراتي وفي نفس الفريق، يلعب محمد النني.

ومن الإمارات لقطر، يلعب حمدي فتحي مع نادي الوكرة، في السعودية يتألق أحمد حسن كوكا، مع الاتفاق السعودي، قادماً من لوهافر الفرنسي.

وأخيرا أحمد حجازي، مدافع نادي نيوم السعودي، الذي صعد بالفريق إلى دوري روشن الممتاز.