إلى أين تتجه أسعار خام برنت بعد اعتقال رئيس أكبر دولة نفطية في العالم؟ وزير البترول الأسبق يجيب

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن العالم أمام «حدث خطير اقتصاديًا»، بعد اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أن فنزويلا تحتل «المركز الأول عالميًا» في احتياطيات النفط بما يتراوح بين 300 إلى 303 مليار برميل، بمتوسط 2.2 برميل يوميا، و830 مليون برميل سنويا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن احتياطيات فنزويلا من النفط تكفي 362 سنة، فيما تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني باحتياطي 297 مليار برميل يكفي لـ 350 عامًا، تليها إيران في المركز الثالث باحتياطي 211 مليار برميل يكفي لـ 145 عامًا، ثم العراق في المركز الخامس باحتياطي يكفي لـ 88 عاما.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المركز الحادي عشر عالميًا باحتياطي 35 مليار برميل يكفي لمدة 10 سنوات فقط.

وشدد أن هذه «الأرقام تتحدث عن نفسها وتوضح كيف تسير البوصلة وإلى أين تتجه»، موضحا أن الخطة الأمريكية، «بدأت من العراق، ثم اليوم فنزويلا، وبالطبع من المعروف أن المحطة التالية هي إيران».

وأشار إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليًا تمهيدًا لخطوة إيران، مثل «إخلاء بعض القواعد في منطقة الشرق الأوسط وبعض التنبيهات للرعايا بالمغادرة».

وبشأن مدى تأثير هذا الحدث على أسعار النفط، توقع ألا يكون هناك تأثير على الإطلاق، معتبرا ما حدث «تدخلا محسوبا وغير مؤثر إطلاقا على سوق النفط العالمي».

وتوقع تراجع أسعار خام برنت إلى ما بين 55 لـ 56 دولارًا للبرميل، مع إدارة الولايات المتحدة لمنشآت النفط الفنزويلية.

ونفذت عدة طائرات أمريكية ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية وأنظمة دفاع جوي في كراكاس ومحيطها، ومع بدء الغارات، توغلت القوات الخاصة الأمريكية داخل العاصمة وألقت القبض على مادورو من مقر إقامته.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن تنفيذ ضربة عسكرية واسعة وإلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزجته، مؤكدا أنهما سيُحاكمان أمام القضاء الأمريكي.