العميد خالد عكاشة: الرسالة التي يرسلها ترامب للعالم سلبية تمامًا

حذّر العميد خالد عكاشة، رئيس مجموعة الأمن الإقليمي وتحليل المخاطر، من تداعيات النهج الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة الصراعات الدولية، والإصرار حول عدم شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرًا أن الرسالة التي يوجّهها هذا النهج إلى العالم سلبية تمامًا ومقلقة.

وقال "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس السبت، إنه إذا كان هناك صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا فإنه رغم ما قدّمه "ترامب" وإدارته من مبررات وتحضيرات، فإن ذلك يمثل نمطًا جديدًا وخطيرًا في إدارة الصراع بين الدول، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب ينقل العلاقات الدولية إلى مسار غير مسبوق.

وأضاف أنه تابع المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه "ترامب" وعدد من مسئولي إدارته، ولاحظ قدرًا كبيرًا من المبالغة، مؤكدًا على أن الاتهامات التي وُجّهت تفتقر إلى أسانيد قانونية، وأن الإصرار السياسي على نزع الشرعية عن الرئيس الفنزويلي يتضمن تجاوزًا للقانون الدولي ومبالغات.

وتابع أن المقلق أيضًا بهوت مواقف الدول الكبرى، لافتًا إلى حالة من الصمت المريب قد تعكس صدمة أولية من تفاصيل ما جرى، مشددًا على وجود هزة في المجتمع الدولي لا يمكن إغفالها، محذرًا من أن نقل الصراع بهذا الشكل قد يشجع أطرافًا عديدة في مناطق مختلفة من العالم على انتهاج الأسلوب ذاته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال عبر صفحته الرسمية بمنصة "تروث سوشيال"، إن: "الولايات المتحدة الأمريكية نفّذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته وترحيلهما جوًا خارج البلاد".