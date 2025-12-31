محمد رشوان يزف بشرى لرمضان صبحي رغم حكم الحبس

كشف المحامي محمد رشوان آخر التطورات القانونية بشأن حكم حبس رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لمدة سنة، موضحًا أن هناك إمكانية لاستئناف القرار أمام دائرة استئنافية.

وأكد رشوان في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أن رمضان صبحي يستطيع تقديم طعن استئنافي على الحكم، على أن تُحدد جلسة جديدة أمام دائرة استئنافية للنظر في القضية.

وأوضح أن اللاعب لن يتمكن من مغادرة محبسه إلا بعد استكمال الإجراءات القضائية.

وأضاف رشوان أن قبول الطعن يعتمد على ما ورد في حيثيات الحكم، وقد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو إلغائها بالكامل.

وأكد أن الطعن يجب أن يُقدَّم خلال 30 يومًا من صدور الحكم، مشيرًا إلى أن هناك أملًا في حدوث انفراجة قد تنهي الأزمة قريبًا.