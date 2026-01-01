تعرض شاب يدعي "إسلام" في الفرقة الثالثة بكلية الهندسة، للدهس من أتوبيس، خلال محاولته الهروب من كلب ضال في الشارع بمنطقة المعادي.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الشاب خلال سيره في منطقة المعادي، فوجئ بهجوم كلب ضال عليه، فحاول الفرار منه، إلا أنه سقط أسفل أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بداية الواقعة تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد بتعرض شاب لحادث مروع.

فور تلقي البلاغ تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الواقعة، وتم نقل المصاب، للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.