يستضيف الإعلامي عمرو أديب، الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حلقة من برنامج «الحكاية» تُعرض مساء غدٍ الأحد على قناة mbc مصر.

ونشرت القناة، برومو اللقاء الذي قال أديب إنه سُجِّل اليوم السبت، ويتناول حالة الغموض حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسُئل الوزير عمن يعرقل الانتقال إلى هذه المرحلة، فقال إن هناك طرفًا هو الذي ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي ويتلكأ في الدخول في المرحلة الثانية.

ووجه أديب سؤالا إلى وزير الخارجية بشأن العلاقات المصرية الإسرائيلية، فأجاب بأن القاهرة تلتزم بمعاهدة السلام طالما أن الطرف الآخر يلتزم بها وكذلك الأمر بالملحقات الأمنية المرتبطة بها.

كما يتناول اللقاء الحديث عن احتمالات عقد لقاء قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن الرد على المزاعم التي أثيرت بشأن لقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسائيلي بنيامين نتنياهو. علما بأن هذا الأمر نفاه من قبل الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

ويتطرق اللقاء كذلك إلى ملف صفقة الغاز مع إسرائيل، بجانب تناول حقوق مصر المائية فضلا عن العلاقات المصرية السعودية.